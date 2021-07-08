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    12:32, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Три участка для купания утвердили в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник Управления гражданской обороны Департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана Ратбек Демеуберген рассказал, где жителям столицы разрешено купание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отмечают в ДЧС, в целях обеспечения безопасности населения в период купального сезона Департаментом осуществляется ряд комплексных профилактических мероприятий. В подготовительный период купального сезона приняты совместные планы мероприятий, которые утверждены акиматом столицы.

    «Согласно постановлению акимата определены три участка, разрешающих купание для населения - Центральный пляж, зоны отдыха «Три пескаря» «Столичный двор». Наряду с этим рассматривается проект маслихата по установлению 20 запрещенных участков для купания. Данный проект на рассмотрении в Министерстве юстиции, то есть проходит этап согласования, после чего будет внесено в сессию маслихата», - сообщил в ходе брифинга акимата Ратбек Демеуберген.

    «В подготовительный период к купальному сезону принят ряд правовых внутренних актов, это приказы. Первый приказ направлен на обеспечение безопасности населения, проведение профилактических мероприятий, второй приказ - об организации дежурства в подготовительный период купального сезона, то есть в летние дни», - добавил начальник управления гражданской обороны ДЧС.

    Ежедневно Департаментом ЧС совместно с другими государственными органами проводятся профилактические рейдовые мероприятия.

    «Оперативно-спасательными мероприятиями выставлены плавучие спасательные посты на участках Акбулак, Триатлон, Чубары, Карасу, канал Нура-Есиль, которые ежедневно наблюдают за безопасностью населения. Помимо выставленных постов осуществляется патрулирование», - отметил Ратбек Демеуберген.

    Ранее заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан Есен Байыров рассказал, что грозит нарушителям в столице за купание в запрещенных местах.


    Теги:
    МЧС Астана Акимат Безопасность
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