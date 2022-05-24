24 Мая 2022 22:31

Три участка для купания определили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С наступлением жарких дней астанчане с детьми стали выезжать на отдых вблизи рек и озер, несмотря на то, что купальный сезон официально не открыт. В столичном ДЧС дали рекомендации о том, как детям вести себя у водоемов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

Как известно, официально купальный сезон еще не открыт, но зачастую дети любят проводить свой досуг вблизи водоемов, что является большой опасностью. Объяснив ребенку, что приближаться к рекам в отсутствие взрослых и тем более купаться в них опасно, можно спасти ему жизнь.

«На сегодняспасатели совместно с акиматом города проводят работу по установке запрещающих и информационных знаков, стендов на запрещенных местах для купания. В текущем году постановлением акимата города Нур-Султана разрешены три участка для купания: Центральный городской пляж, зоны отдыха «Три пескаря« и «Столичный двор», - проинформировал на онлайн-брифинге исполняющий обязанности начальника ДЧС города Нур-Султана Есен Байыров.

Еще одной опасностью для детей являются открытые окна, из которых любопытные дети могут выпадать, получая серьезные травмы, которые порой несовместимы с жизнью.