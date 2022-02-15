Три участка автодорог открыли в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области открыли три участка автомобильных дорог республиканского значения. Еще восемь дорог региона остаются закрытыми из за метели, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В связи улучшением погодных условий открыто движение на тех участках автодорог для всех видов транспорта. Таким образом были возобновлены движения: с 08:00 15.02. на участке республиканской автодороги «Жезказган – Петропавловск» (п. Жезды – граница Костанайской области, 65-252 км); с 10:30 15.02. на участке а/д Екатеринбург – Алматы (г.Балхаш – п.Сарышаган, 1854-1995 км); с 13:00 15.02. на участке а/д Екатеринбург – Алматы (г.Темиртау – граница Акмолинской области, 1353-1426 км)
Остается закрытым движение на восьми участках автодорог республиканского значения, для всех видов автотранспорта.
Выставлено 13 постов, остановлено движение 304 единиц (172 грузовых, 130 легковых и двух автобусов), в них находятся 581 человек.
В пунктах обогрева размещены 61 человек.
В результате проведенных аварийно-спасательных работ спасено семь человек, отбуксирована одна единица техники, эвакуировано 25 человек.
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