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Три участка автодорог открыли в Карагандинской области

15 Февраля 2022 15:25
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Три участка автодорог открыли в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области открыли три участка автомобильных дорог республиканского значения. Еще восемь дорог региона остаются закрытыми из за метели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В связи улучшением погодных условий открыто движение на тех участках автодорог для всех видов транспорта. Таким образом были возобновлены движения: с 08:00 15.02. на участке республиканской автодороги «Жезказган – Петропавловск» (п. Жезды – граница Костанайской области, 65-252 км); с 10:30 15.02. на участке а/д Екатеринбург – Алматы (г.Балхаш – п.Сарышаган, 1854-1995 км); с 13:00 15.02. на участке а/д Екатеринбург – Алматы (г.Темиртау – граница Акмолинской области, 1353-1426 км)

Остается закрытым движение на восьми участках автодорог республиканского значения, для всех видов автотранспорта.

Выставлено 13 постов, остановлено движение 304 единиц (172 грузовых, 130 легковых и двух автобусов), в них находятся 581 человек.

В пунктах обогрева размещены 61 человек.

В результате проведенных аварийно-спасательных работ спасено семь человек, отбуксирована одна единица техники, эвакуировано 25 человек.


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#Карагандинская область   #Видео   #Общество   #Дороги   #Погода  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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