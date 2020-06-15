Три тысячи жителей ЗКО получили новые документы после возобновления работы ЦОНов

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В ТОП-5 госуслуг ЦОН, полученных жителями ЗКО после возобновления работы ЦОНов, на первом месте стоит получение удостоверения личности и паспорта. По Западно-Казахстанской области было оформлено более 3000 удостоверений личности и паспортов РК, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации директора филиала НАО госкорпорации «Правительства для граждан по ЗКО» Марата Бассарова, госкорпорация «Правительство для граждан» составила рейтинг самых востребованных госуслуг, за которыми обращались казахстанцы после возобновления работы центров обслуживания населения.

«На втором месте по востребованности - услуга по перерегистрации авто. В ЗКО эта цифра составила около 3 тысяч. Ждали открытия ЦОНов и владельцы недвижимости. За услугой по госрегистрации прав (обременений) на недвижимое имущество в ЦОНы ЗКО обратились более 2000 раз. На четвертом месте – услуга по замене и выдаче водительских удостоверений. В регионе за май выдано свыше 1 тысячи водительских удостоверений. Замыкает пятерку самых востребованных посткарантинных услуг услуга по назначению социальной выплаты на случаи социальных рисков. Другими словами – декретные. Их оформили в регионе порядка 1500 женщин», – отметил М. Бассаров.

При этом, по предварительным данным Правительства для граждан, за май ЦОНы ЗКО оказали около 20000 госуслуг, ЦОНы Казахстана оказали более 645 тысяч с учетом открытия ЦОНов в разное время. К примеру, ЦОНы Западно-Казахстанской, Карагандинской области возобновили свою работу 4 мая, а ЦОНы Алматы только 25 мая.

Напомним, что после снятия режима ЧП в целях избежания скопления граждан в зданиях ЦОН и риска заражения услугополучателей ЦОНы оказывают только «бумажные» услуги (106 госуслуг), недоступные на портале egov.kz, и только по предварительной брони. Забронировать очередь в ЦОН можно на портале egov.kz, с помощью телеграм-бота eGovKzBot2.0 или позвонив на короткий номер 1414.

Кстати, возможность бронирования очереди в ЦОН появилась в телеграм-боте. Для удобства казахстанцев увеличено количество точек доступа для бронирования очереди в ЦОНы. Теперь услугополучатели могут забронировать очередь в ЦОН не только на портале egov.kz и через контакт-центр 1414, но и с помощью телеграм-бота eGovKzBot2.0.

Главными условиями для этого являются регистрация в базе мобильных граждан и наличие приложения Telegram в телефоне услугополучателя. К слову, зарегистрироваться в базе мобильных граждан можно с помощью виртуального ассистента на портале электронного правительства egov.kz.

Стоит отметить, что в настоящее время посредством телеграм-бота eGovKzBot2.0 доступны 28 видов госуслуг и сервисов. Самыми популярными из них являются вызов врача на дом, проверка штрафов, справки из медучреждений, справки о пенсионных отчислениях и т.д.