Три тысячи жителей Тараза наказали за незаконную сдачу квартир в аренду

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Стабилизация оперативной обстановки в областном центре и населенных пунктах Жамбылской области находится на постоянном контроле правоохранительных органов региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 15 сентября в областном центре стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». «Цель этого мероприятия - стабилизация оперативной обстановки в городе, повышение авторитета участковых инспекторов полиции среди населения, обеспечение безопасности граждан и поддержание общественного порядка», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

В течение прошедшего месяца участковые местной полицейской службы управления полиции города Тараза обошли свыше 75 800 квартир и частных домов.

«Во время поквартирного и подворового обхода было выявлено 18 квартир, которые незаконно сдавались в аренду. К административной ответственности за различные нарушения было привлечено более трех тысяч человек. Стражами порядка было проверено более 2 800 лиц, состоящих на учетах в полиции, и поставлено на учет в органы внутренних дел 237 человек».

Помимо этого, было проверено состояние хранения зарегистрированного оружия. «Из 1 510 проверенных владельцев гражданского оружия 34 человека привлечены к административной ответственности за нарушения», - уточнили в ведомстве.

Также в ходе проведения мероприятия «Участок» участковыми инспекторами полиции, при участии других служб, раскрыто 18 преступлений и 14 правонарушений.

«Особое внимание наши участковые инспекторы уделяют разъяснительным беседам с гражданами по предотвращению краж чужого имущества, по технической укрепленности объектов и установке камер видеонаблюдения. При личном знакомстве с жителями обслуживаемого участка каждый участковый инспектор вручает визитку со своими контактными данными», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Участок» продлится до 10 декабря, уточнили в департаменте полиции Жамбылской области.