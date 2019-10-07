Три тысячи жамбылцев обратились за помощью к полиции в социальных сетях

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Концепцию «слышащего государства», изложенную в Послании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», активно развивают в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, с начала года на официальные страницы департамента полиции Жамбылской области в социальных сетях поступило более трех тысяч обращений граждан, при этом около 70 процентов обращений нашли свое решение.

Так, через Facebook обратилась Татьяна Волченко, которая более 30 лет жила без правоустанавливающих документов, и теперь не может выехать к родственникам в Украину. А житель Тараза Максат Алтаев попросил организовать рядом со школой пешеходный переход. Эти и многие другие вопросы были оперативно решены, пояснили в пресс-службе ведомства.

«В рамках концепции «слышащего государства» министр внутренних дел Республики Казахстан Ерлан Тургумбаев поручил организовать эффективную обратную связь с населением. Помимо открытых по его указанию фронт-офисов, активно задействуем социальные сети. Если в обращении граждан в качестве нарушителей фигурируют наши сотрудники, оперативно реагируем и наказываем провинившихся», - говорит начальник департамента полиции Жамбылской области Арман Оразалиев.

Ассоциация молодежных организаций Жамбылской области организовала мониторинг доступности и открытости государственных органов региона. По словам руководителя организации Исламбека Дастана, анализ показал, что из всех госорганов самым доступным является департамент полиции. «К примеру, молодежные лидеры были в числе 46 жамбылцев, с которыми руководитель департамента встретился после их обращений в социальных сетях», - говорит он.

В настоящее время действуют страницы департамента полиции в сети Instagram. В Facebook личную страницу ведет начальник ведомства, функционирует его блог и на сайте департамента.

В департаменте полиции Жамбылской области отметили, что в планах полицейских есть намерение расширять присутствие в интернет-пространстве в рамках обозначенной министром внутренних дел РК Ерланом Тургумбаевым политики открытости и гласности, оперативно реагировать на запросы простых граждан.