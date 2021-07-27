Три тысячи вызовов в сутки: карагандинцы стали чаще обращаться в скорую помощь

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В сутки в Карагандинскую областную службу скорой помощи поступает до 3 тысяч вызовов и обращений. Увеличилась нагрузка на медицинский персонал. Из-за сложной эпидситуации в строй введены дополнительные бригады, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам директора Областной станции скорой медицинской помощи Зульфикара Абилкасимова, количество звонков возросло в несколько раз.

«На сегодняшний день мы фиксируем около 3 тысяч вызовов в сутки по области. Из них по Караганде около 700 обращений. Работают дополнительные бригады. Вызовы первой, второй и третьей категории срочности обслуживаются фельдшерами скорой помощи. Пациентов четвёртой категории берут на себя бригады поликлиник. Это как раз больные с коронавирусом», – говорит Зульфикар Абилкасимов.

В 2020 году был обновлён автотранспорт скорой медицинской помощи. Новые машины полностью оборудованы всем необходимым. Совсем недавно на вызовы выезжали 150 бригад. Сейчас добавили ещё 26. Помощь оказывается в полном объёме.

«За год работы могу сказать, что загруженность высокая. Одна бригада принимает 14–16 вызовов в сутки. Это непросто, ведь нужно везде успеть. У каждого вызова есть своя срочность. Пациенты могут жаловаться на задержки, но на первом месте у нас всегда тяжёлые вызовы. Это сердечно-сосудистые заболевания, затем высокая температура, а также коронавирусная инфекция и пневмония», – рассказывает фельдшер Ондас Жумагалиев.

Оперативный отдел скорой помощи находится в составе единой диспетчерской службы. Из-за наплыва звонков, были добавлены штатные единицы.

«Вызовы поступают неравномерно. Чаще люди звонят после шести часов вечера. Бывает, что одномоментно идёт большое количество обращений. Соответственно, не на все вызовы получается своевременно ответить. Но линия остаётся активной. То есть как только диспетчер освобождается, он сразу отвечает на следующий звонок», – объясняет директор Областной станции скорой помощи.

Медики просят с пониманием отнестись к ситуации. Все обращения обязательно отрабатываются и не остаются без внимания.

«За последние 10 дней идёт подъём заболеваемости. Нагрузка на бригады скорой помощи большая. В основном болеют дети и люди старше 40 лет. Чаще всего встречаются с положительными ПЦР. Таких больных выявляют мобильные бригады», – говорит старший дежурный врач Областной станции скорой помощи Умитжан Султанова.

Основные жалобы карагандинцев – кашель, одышка. У детей чаще наблюдается диарея, рвота. Вирусная инфекция поражает не только верхние дыхательные пути, но и желудочно-кишечный тракт.

Работники скорой помощи призывают карагандинцев вакцинироваться, чтобы обезопасить себя и своих близких.

«Более 90% наших сотрудников уже сделали прививки. Все чувствуют себя хорошо», – отметил Зульфикар Абилкасимов.