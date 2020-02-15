Три тысячи столичных школьников приняли участие в акции по раздельному сбору мусора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Масштабная экологическая акция «Бросай в желтый!» состоялась в Нур-Султане. Мероприятие прошло в поддержку проекта по раздельному сбору твердых бытовых отходов (ТБО), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инициативу городских властей по изменению культуры обращения с отходами поддержали и столичные школьники. Организаторы экологической акции отметили, что в столице создана необходимая инфраструктура для раздельного сбора твердых бытовых отходов.

Как отметили в ТОО «Оператор РОП», в городе установлено 6 276 желтых контейнеров для перерабатываемых отходов, закуплено 25 отдельных мусоровозов для вывоза вторичного сырья. Также с прошлого года усилен блок экологического образования и проводятся информационно-просветительские работы с населением.

Заместитель руководителя управления охраны окружающей среды и природопользования акимата города Нур-Султана Абдиманап Жумадильдаев рассказал о главной цели мероприятия.

«Одним из важнейших моментов Комплексного плана по охране окружающей среды является информационно-агитационная работа, в том числе по раздельному сбору отходов. Сегодняшняя акция нацелена на агитацию среди населения, гостей, школы города. Мы собрали школьников. С одной стороны показали, как это все сортируется. Кроме того, наша основная цель, чтобы раздельные сборы были в желтых и зеленых контейнерах. В желтый контейнер нужно кидать все, что можно вторично перерабатывать. Как всё доходит до мусороперерабатывающего комплекса, соответственно, отходы будут легче сортироваться для дальнейшего вторичного использования», - отметил А. Жумадильдаев.

Эксперт по вопросам продвижения экологической культуры Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, ПРООН, директор общественного фонда «Ак бота» Татьяна Немцан сообщила, что в мероприятии принимают участие 87 столичных школ.

«Мы хотели привлечь внимание общественности к тому, как нужно правильно сортировать. Участвуют в акции дети всех 87 школ города. Ребята на 12 участках охвачены мастер-классами, которые ведут лучшие педагоги дополнительного образования. Есть и классы по экосумкам и другим переработки ТБО. Всего в экочеллендже примут участие более 3 тысяч детей. Активные участники получать благодарственные письма, подарки и другие приятные подарки. Принимают участие дети, начиная с 1 класса и заканчивая студентами колледжей», - отметила Татьяна Немцан.

В рамках акции «Бросай в желтый!» учащиеся провели мастер-классы по сортировке отходов упаковки из металла, стекла, макулатуры в желтый (для вторичного сырья) и зеленый контейнеры (неперерабатываемые отходы), пошиву экосумок, а также уроки по изготовлению сувениров из вторичного сырья.

На площадке была развернута выставка школьных проектов по переработке отходов и подготовлены концертные номера.

В рамках акции были организованы временные пункты приема вторсырья и представлен передвижной минизавод по переработке пластиковых отходов Eco-truck.

Стоит отметить, что в этом году раздельный сбор ТБО планируют внедрить еще в четырех городах - Актобе, Семее, Туркестане, Усть-Каменогорске. Местные исполнительные органы готовят программы, в которых будут указано количество контейнеров для раздельного сбора твердых бытовых отходов, спецтехники для их обслуживания и требуемая мощность сортировочных линий.