Три тысячи семей получили АСП с начала года в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Свыше 3 тыс. семей получили адресную социальную помощь с начала года в Атырау. За 8 месяцев текущего года получателям АСП было назначено более 1 млрд тенге передает, корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города Атырау.

В Атырау состоялась очередная сессия городского маслихата, в ходе которой были озвучены предварительные итоги работы по выделению АСП малоимущим семьям. По словам руководителя отдела координации занятости и социальных программ Нурлы Хабиевой, с начала года государственную адресную социальную помощь получили 17 742 человека из 3184 семей, что в 5 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Получателям АСП из республиканского бюджета был назначен 1 млрд 138 млн тенге, сообщает пресс-служба акима города.

В пресс-службе сообщили, что на получение АСП по новому формату с 1 апреля были приняты заявления от 16 106 жителей из 2911 семей. 515 семьям в выдаче АСП было отказано по причине превышения общего дохода всех членов семьи.

Напомним, что для назначения АСП заявителям необходимо иметь постоянную либо временную регистрацию по месту жительства. В составе семьи учитываются только близкие родственники: родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

«Если месячный доход семьи на 1 человека не превышает 20 789 тенге, в этом случае ей положена выплата адресной социальной помощи. При этом несовершеннолетним детям выплачивается сумма в размере 20 789 тенге, взрослым выплачивается разница между среднедушевым доходом семьи и размером критерия АСП», - пояснила Нурлы Хабиева, отметив, что полную информацию о получении АСП можно получить в городском отделе занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния по адресу: город Атырау, улица Шарипова, 4а.