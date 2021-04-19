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    11:50, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Три тысячи саженцев высадили нефтяники АО «Каражанбасмунай» в Мангистауской области

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    МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 17 апреля 2021 года работники АО «Каражанбасмунай» (КБМ) высадили 3 тысячи саженцев на территории месторождения Каражанбас и ряда социально значимых объектов Мангистауской области, таких как новый онкологический диспансер, дом престарелых, детская деревня семейного типа и дом малютки, мечеть Бекет Ата, школа-интернат для детей с ограниченными возможностями. Мероприятие состоялось в рамках года экологии, объявленного национальной компанией «КазМунайГаз» (КМГ), и было приурочено к 30-летию Независимости Республики Казахстан, переадет МИА «Казинформ».

    Для высадки были выбраны деревья разных пород, приспособленных к засушливому климату региона. Работники КБМ намерены регулярно ухаживать за зелеными насаждениями – для этого определены ответственные департаменты компании, которые будут поливать, обрабатывать и мониторить состояние деревьев.

    «3000 саженцев станут символом исторического рубежа – 30-летия суверенитета нашей страны. Мы рады внести свой вклад в общее дело по озеленению родного края. Объекты выбраны неслучайно. За каждым из них мы будем вести уход. Одним из принципов компании является бережное отношение к окружающей среде, поэтому наш коллектив уделяет особое внимание подобным экологическим мероприятиям», отметил первый вице-президент КБМ Куанышбай Нургалиев.

    Наряду с социально значимыми объектами, нефтяники активно занимались и благоустройством месторождения. Здесь также высажены саженцы, собраны твердо-бытовые отходы, освежен вид архитектурных и социальных объектов. В КМГ особо подчеркивают важность обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды.

    «Как вы знаете, в текущем году утвержден новый Экологический кодекс. Страна взяла курс на декарбонизацию, где одним из существенных мероприятий по снижению выбросов парниковых газов является озеленение. Мы поддерживаем данный курс и проводим меры по снижению углеродного следа не только на своих производственных объектах, но и на территориях населенных пунктов в регионах присутствия», – подчеркнул директор департамента охраны труда и окружающей среды КМГ Кайрат Сактаганов.

    В этом году по всем дочерним предприятиям национальной компании запланирована реализация ряда экологических проектов и мероприятий, направленных на охрану окружающей среды.



    Теги:
    Нефть/газ Экология Общество Нефть Мангистауская область
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