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Три тысячи рулонов сена сгорело в Кызылординской области
22 Июля 2021 14:57
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КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области сгорело 3000 рулонов сена, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Пламя вспыхнуло на открытой площадке, где было собрано сено в одном из крестьянских хозяйств сельского округа им. М. Налибаева в Жанакорганском районе 21 июля в 20:20 часов по местному времени.
«В целом количество сгоревшего сена составляет 3 тыс. рулонов. Это примерно 1200 тонн. На место происшествия прибыло 3 пожарных автомобиля, 13 сотрудников противопожарной службы. С их помощью пожар был локализован в 23:30 и полностью потушен в 00:30 по местному времени», - отметили в департаменте по ЧС.
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