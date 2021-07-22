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Три тысячи рулонов сена сгорело в Кызылординской области

22 Июля 2021 14:57
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Три тысячи рулонов сена сгорело в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области сгорело 3000 рулонов сена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Пламя вспыхнуло на открытой площадке, где было собрано сено в одном из крестьянских хозяйств сельского округа им. М. Налибаева в Жанакорганском районе 21 июля в 20:20 часов по местному времени.

«В целом количество сгоревшего сена составляет 3 тыс. рулонов. Это примерно 1200 тонн. На место происшествия прибыло 3 пожарных автомобиля, 13 сотрудников противопожарной службы. С их помощью пожар был локализован в 23:30 и полностью потушен в 00:30 по местному времени», - отметили в департаменте по ЧС.


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#Кызылординская область   #Происшествия  
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Автор:

Серик Сабеков

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