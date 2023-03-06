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Три тысячи преступлений совершено в Казахстане за неделю

Автор:  
Анеля Касымова
6 Марта 2023, 14:07
Три тысячи преступлений совершено в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали о криминогенной обстановке в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 3 тысячи преступлений, 1849 из них раскрыли в течение суток. Полицейские раскрыли «по горячим следам» 7 убийств, 4 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбой, 31 грабеж, 435 краж чужого имущества», - сообщила представитель пресс-службы Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек во время онлайн-брифинга.

Ранее сообщалось об итогах операции «Мигрант». По итогам 8 дней были выявлены тысячи нарушений миграционного законодательства иностранцами. Вынесено 674 решения судов о выдворении нарушителей миграционного законодательства из страны. Всем выдворенным лицам закрыт въезд в Казахстан на 5 лет. За неделю было выявлено почти 3 тысячи фактов незаконного привлечения иностранной рабочей силы.


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