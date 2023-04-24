Три тысячи новых платных парковочных мест появятся в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице планируют увеличить количество платных парковок. Об этом сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с договором государственно-частного партнерства планируется ввести в эксплуатацию 10 тысяч парковочных мест. К настоящему времени введено 7 тысяч платных парковочных мест. На всех платных парковках ТОО «Астана парковочное пространство» установлены паркоматы и дорожные знаки. Все платные парковки являются коммунальной собственностью», - сообщили в управлении в ответ на официальный запрос редакции.

По данным ведомства, на сегодняшний день все платные парковки в районе социальных объектов (больницы, поликлиники, школы, детские сады) ликвидированы. Теперь парковка возле упомянутых объектов бесплатная.

«В столице по поручению акимата города ТОО «Астана парковочное пространство» ликвидировано 1680 платных парковочных мест на 55 стоянках. С 55 земельных участков, прилегающих к социальным и другим объектам, убрана платная парковка. Так, в районе «Сарыарка» ликвидировано 860 платных парковочных мест, в районе «Алматы» – 325, в районе «Байконыр» – 107, в районе Есиль – 388. На территориях, где исключены платные парковки, соответственно, парковка будет бесплатной», - говорится в ответе.