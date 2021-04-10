Три тысячи литров контрафактного алкоголя изъяли у предприятия в СКО
По информации пресс-службы департамента полиции, более трех тысяч литров алкоголя - крепкие спиртные напитки в 226 пятилитровых пластиковых бутылях и 1,5 тысячи полуторалитровых бутылок пива - и 653 блока сигарет обнаружили в подсобном помещении петропавловского ТОО. Всю незаконную продукцию изъяли.
«Продукция, не прошедшая процедуры лицензирования, может представлять опасность для жизни и здоровья потребителей. За качество такой продукции никто не несёт ответственности. Условия её транспортировки и хранения не контролируются. Борьба с незаконным алкоголем - важная часть профилактики преступлений и правонарушений, значительная доля которых происходит под воздействием спиртного», — сказал первый заместитель начальника управления полиции Петропавловска Алибек Габдуллин.