Три тысячи литров контрафактного алкоголя изъяли у предприятия в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские и сотрудники департамента экономических расследований изъяли крупную партию контрафактного алкоголя и сигарет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, более трех тысяч литров алкоголя - крепкие спиртные напитки в 226 пятилитровых пластиковых бутылях и 1,5 тысячи полуторалитровых бутылок пива - и 653 блока сигарет обнаружили в подсобном помещении петропавловского ТОО. Всю незаконную продукцию изъяли.

«Продукция, не прошедшая процедуры лицензирования, может представлять опасность для жизни и здоровья потребителей. За качество такой продукции никто не несёт ответственности. Условия её транспортировки и хранения не контролируются. Борьба с незаконным алкоголем - важная часть профилактики преступлений и правонарушений, значительная доля которых происходит под воздействием спиртного», — сказал первый заместитель начальника управления полиции Петропавловска Алибек Габдуллин.