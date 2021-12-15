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Три тысячи казахстанцев из разных уголков мира исполнили гимн в честь 30-летия Независимости

15 Декабря 2021 09:44
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Три тысячи казахстанцев из разных уголков мира исполнили гимн в честь 30-летия Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При поддержке Министерства информации и общественного развития РК телерадиокорпорация «Казахстан» сняла масштабный видеоролик с участием трех тысяч человек, которые исполнили гимн РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

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Проект приурочен к 30-летию Независимости страны и должен напомнить гражданам Казахстана важность знаний государственных символов суверенной республики.

Участие в съемках приняли 180 военнослужащих пограничной службы КНБ и национальной гвардии Казахстана, 120 артистов государственного театра оперы и балета «Астана Опера» и государственной академической филармонии акимата г. Нур-Султана, 150 сотрудников телерадиокорпорации «Казахстан», а также столичные студенты, работники частных и государственных структур.

Съемки проходили в разных регионах страны: городах Нур-Султане, Алматы, Актау, Туркестане. В список локаций попали Казахский национальный университет имени аль-Фараби, оздоровительный комплекс «Коктобе», туристический комплекс «Керуен Сарай» в Туркестане, музей-заповедник Ходжа Ахмеда Яссауи, Чарынский каньон в Алматинской области, побережье Каспийского моря, национальный парк «Бурабай» в Акмолинской области и гора Акеспе в Мангистауской области.

Среди профессиональных исполнителей гимна - оперные и эстрадные певцы С. Байгожин, А. Жылтыркозов, Ж. Шыбыкбаев, Н. Усенбаева, Е. Вицинская, Т. Забирова, А. Балажанова, М. Салыков, К. Толенбаева, О. Алтынбеков, Б. Килымхан, М. Анарбек, Е. Нариманұлы.

Содействие в съемках оказало Министерство иностранных дел РК. Гимн страны исполнили также казахстанцы, которые находятся в США, Турции, России, Китае – на учебе или по работе.

Ролик будет транслироваться в эфирах телеканалов «Qazaqstan», «Abai tv», «Balapan», «Qazsport» и 14 региональных филиалах РТРК «Казахстан», начиная с 15 декбря.


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#Видео   #Общество   #30 лет Независимости   #МИОР  
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