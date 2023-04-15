Три тысячи камер видеонаблюдения установят в этом году в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В этом году в Актюбинкой области планируется установить 3 тысячи камер видеонаблюдения в целях улучшения вопросов общественной безопасности. Этот вопрос был обсужден на совместном заседании межведомственных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, профилактике правонарушений, а также антикоррупционной и антитеррористической комиссий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Исполняющий обязанности начальника департамента полиции Канат Алиев доложил, что в целях обеспечения общественной безопасности на улицах, в парках, скверах населенных пунктов в текущем году в области установят 3 тысячи камер видеонаблюдения. Большинство из них - в городе Актобе. Увеличение камер видеонаблюдения в Актобе будет способствовать снижению уровня преступности, и увеличению раскрываемости преступлений, уверены стражи порядка.

Так, при помощи камер видеонаблюдения полицейским удалось установить подозреваемого в двойном убийстве, произошедшем в Актобе 29 марта. 23-летний актюбинец сознался в содеянном.

Актуальной остаётся задача по снижению аварийности на дорогах. Он выразил уверенность, что вопрос невозможно решить только штрафами за нарушения ПДД.

Фото: пресс-служба акима Актюбинской области

Необходимо создать условия для участников дорожного движения, совершенствовать дорожную инфраструктуру. На участках, где наблюдается повышенная аварийность, было поручено реализовать дополнительные меры безопасности, ускорить работы по ремонту дорог, а также рассмотреть вопрос нанесения дорожной разметки новыми стойкими к износу материалами.

Как известно количество зарегистрированных на территории области транспортных средств растет ежегодно. Только в прошлом году автомобилей стало больше на 6,5 тысячи единиц. При этом количество нарушений правил дорожного движения по итогам минувшего года снизилось на 12%. Исполняющий обязанности начальника департамента полиции Канат Алиев доложил, что улучшению дисциплины водителей способствовало увеличение количества видеокамер на дорогах, в том числе камер «Сергек», и проведение рейдовых мероприятий.