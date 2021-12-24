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Три тысячи госслужащих и общественников прошли тренинги по вопросам межэтнических отношений

24 Декабря 2021 19:07
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Три тысячи госслужащих и общественников прошли тренинги по вопросам межэтнических отношений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году в Казахстане по актуальным темам межэтнических отношений разработаны 15 методических пособий и проведены 23 семинара-тренинга с охватом более 3 тысяч человек из государственных и общественных структур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

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Так, по поручению МИОР РК Институтом прикладных этнополитических исследований разработаны методические пособия для сотрудников местных исполнительных органов. Методички касаются основ конфликтологии, социологической работы в межэтнической сфере, этноэкономики, этнодемографии, этнопсихологии, медиации, интеркультурализма.

Важной частью комплексной работы в 2021 году в рамках государственного задания от МИОР РК стало проведение Институтом пяти исследований по вопросам государственной политики в области обеспечения и развития межэтнического согласия. Они включают в себя актуальные вопросы сферы, в том числе с учетом специфики каждого региона.

В 10 регионах Казахстана сотрудниками МИОР РК и исследователями Института были совершены мониторинговые выезды для изучения ситуации и выработки конкретных предложений по развитию межэтнических отношений. В этом году такие выезды были совершены в Северо-Казахстанскую, Алматинскую, Актюбинскую, Жамбылскую, Карагандинскую, Туркестанскую, Восточно-Казахстанскую, Атыраускую, Павлодарскую области и город Шымкент.


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