Три тысячи фактов незаконного предоставления жилья в аренду выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ходе оперативно-профилактического мероприятие «Участок» рассказал официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В мероприятии задействовано более 13 тысяч сотрудников и свыше 1 тысячи волонтеров, общественников, представителей государственных органов и учреждений», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге.

Было сообщено, что за 20 дней профилактического мероприятия сотрудниками полиции проведен обход около 900 тысяч квартир и индивидуальных домов, проверено свыше 55 тысяч дачных домов и около 14 тысяч крестьянских хозяйств, зимовок.

«Проверено около 13 тысяч арендуемых в наем квартир, выявлено порядка 3 тысяч фактов предоставления жилья в наем без регистрации в органах государственных доходов», - проинформировал Нурдильда Ораз.