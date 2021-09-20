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    11:47, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Три тысячи фактов незаконного предоставления жилья в аренду выявили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ходе оперативно-профилактического мероприятие «Участок» рассказал официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В мероприятии задействовано более 13 тысяч сотрудников и свыше 1 тысячи волонтеров, общественников, представителей государственных органов и учреждений», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге.

    Было сообщено, что за 20 дней профилактического мероприятия сотрудниками полиции проведен обход около 900 тысяч квартир и индивидуальных домов, проверено свыше 55 тысяч дачных домов и около 14 тысяч крестьянских хозяйств, зимовок.

    «Проверено около 13 тысяч арендуемых в наем квартир, выявлено порядка 3 тысяч фактов предоставления жилья в наем без регистрации в органах государственных доходов», - проинформировал Нурдильда Ораз.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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