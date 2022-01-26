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Три тысячи доз вакцины «Спутник Лайт» доставили в Атырау

26 Января 2022 13:12
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Три тысячи доз вакцины «Спутник Лайт» доставили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау доставили три тысячи доз вакцины «Спутник Лайт». Препарат предназначен для ревакцинации населения от COVID-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, три тысячи доз российской вакцины «Спутник Лайт» уже распределили по городским поликлиникам, врачебным амбулаториям и районным больницам.

«Ревакцинироваться препаратом «Спутник Лайт» можно в поликлиниках: №1, 2, 3, 4, 5, 7, в Геологской, Дамбинской и Еркинкалинской поликлиниках, а также в прививочных пунктах семи районных больниц. Вакцина предназначена для проведения ревакцинации после полного курса вакцинации от коронавирусной инфекции», - рассказал руководитель управления здравоохранения Атырауской области Асхан Байдувалиев.

Для населения препарат доступен с 25 января. Ревакцинация проводится не ранее шести месяцев после полного курса вакцинации.

««Спутник Лайт» – это векторная вакцина, состав которой аналогичен первому компоненту «Спутника». Режим хранения вакцины - от минус 18 градусов и ниже», - пояснил Асхан Байдувалиев.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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