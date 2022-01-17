Три туши сайги изъяли у браконьеров в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Три туши сайги изъяли у браконьеров в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники природоохранной полиции ОП Улытауского района проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер».

Они посетили одну из чабанских зимовок, где возле жилого дома в куче мусора обнаружили тушу сайги. Находившийся на зимовке 42-летний мужчина дал признательные показания. Также на автодороге в 70 км от города Жезказгана полицейские обратили внимание на автомобиль Volkswagen Golf. Они остановили транспортное средство под управлением 37-летнего мужчины, кроме того, в салоне находился 62-летний пассажир. Все они оказались жителями одного из районов. Во время осмотра в багажнике машины правоохранители обнаружили две туши сайги.

В обоих случаях вещественные доказательства изъяты. Возбуждены уголовные дела по статье 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами». Ведется расследование.