Три транспортные компании выиграли судебный спор у акимата Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководители трех крупных транспортных предприятий Алматы - Ба Ту travel компаниясы, Ba Tu Trans и BUSWAY подали исковое заявление в специализированный межрайонный административный суд на акимат города и выиграли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Перевозчики просили суд признать незаконным Протокол №1 Комиссии по тарифам городских сообщений по Алматы и отменить Постановление акимата «О внесении изменения в постановление акимата города от 2 апреля 2021 года «О перечне социально значимых автомобильных сообщений в Алматы, подлежащих субсидированию на 2020-2022 годы».

В документе, который был направлен в суд говорится о том, что вышеуказанные административные акты затрагивают и ущемляют интересы истцов (субъектов предпринимательства) и являются незаконными.

27 октября Специализированным межрайонным административным судом города Алматы решено удовлетворить исковые требования перевозчиков в части признания незаконным Протокол №1 от 19.04.2022 заседания Комиссии по тарифам и отмене постановления акима города Алматы №2/228 от 27.05.2022 «О внесении изменения в постановление акимата города от 2 апреля 2021 года «О перечне социально значимых автомобильных сообщений в Алматы, подлежащих субсидированию на 2020-2022 годы».

«На заседании Комиссии по тарифам городских сообщений по Алматы в мае текущего года были приняты тарифы за апрель, которые были меньше действительных расходов до 35%. В этой связи нами было заявлено, что принятие данных тарифов недопустимо, так как не покрывает реальных убытков, а значит, ущемляет наши права, как перевозчиков и как предпринимателей в целом. Мы до судебных разбирательств неоднократно обращались в различные госорганы, но никаких мер ими не было предпринято», - отметил директор юридического департамента ТОО «Ба Ту travel компаниясы» Ренат Атабаев.

После бездействия государственных органов, по словам спикера, перевозчики были вынуждены обратиться за защитой их нарушенных прав в судебные органы, и 16 августа подали административный иск в суд на акимат Алматы.

«27 октября вышло решение суда о том, что суд удовлетворил наше исковое заявление. Это говорит о том, что при утверждении тарифов по маршрутам акиматом были нарушены процедурные моменты, методика расчета тарифа и ряд нормативных правовых актов», - говорит Ренат Атабаев.

Он также объяснил причину сокращения числа автобусов на маршруте №14.

«Касательно заявлений акима о том, что мы, перевозчики, не исполняем свои обязательства по маршрутам, потому что мы не обновляли подвижной состав, не соответствует действительности. Все автобусы на 14-ом маршруте, произведенные не ранее 2019 года выпуска. А не выходят на маршрут, так как простаивают в парке из-за отсутствия запасных частей по причине отсутствия неполноценного финансирования акиматом. Мы не можем допустить выпуск на линию автобусов, которые не отвечают требования безопасности», - заявил представитель ТОО «Ба Ту travel компаниясы».

По его словам, перевозчики с начала 2022 года получают выплаты субсидий по «урезанным» тарифам, «которые никем не утверждены, и к тому же, акимат осуществляет выплаты с большими задержками, которые в итоге привели к убыточности и экономической нецелесообразности перевозок по отдельным маршрутам. Тем самым, из-за «систематических нарушений акимата города Алматы» в части своевременных и полноценных выплат по субсидированию убытков перевозчиков, привели к тому, что автобусы не готовы к осенне-зимнему периоду». В связи с чем, в начале августа перевозчики обратились в акимат с просьбой обратить внимание на допущенные нарушения и выделить достаточное финансирование, но просьбы не были услышаны.

«30 сентября на имя акима города мы направили уведомление о том, что мы не в состоянии обслуживать данный маршрут. Акиматом нарушаются принятые им обязательства, которые привели к тому, что страдают пассажиры, а в особенности дети, инвалиды, пенсионеры, которые не могут своевременно доехать до пункта назначения. Я считаю, что этот вопрос необходимо решать совместно. Мы уже давно просим встречи с заместителем акима и акимом, но наши просьбы игнорируются», - заявил юрист транспортной компании.

Ренат Атабаев также заявил, что из-за особенности заключенного с акиматом договора по 14-му маршруту компания не сможет обслуживать и маршрут №46.

«В связи с тем, что мы сейчас не в состоянии обслуживать 14-ый и 46-ой маршруты, мы будем вынуждены расстаться с 70-75 водителями», - добавил спикер.

Он отметил, что на сегодня компания не может получить положенные им субсидии от акимата на сумму в размере около 700 млн тенге. Сотрудники ТОО получают заработные платы с большой задержкой.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Наурызбайского района сообщил, что акимат судится с компаниями перевозчиками, а руководитель управления городской мобильности Алматы Гани Мурзаханов подтвердил, что с маршрутом №14 имеются проблемы.



