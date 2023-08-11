Три ТОО продали акимату Талдыкоргана неработающее программное оборудование

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование по факту совершения хищения путем обмана при реализации внедрения программного обеспечения автоматизации деятельности КСК г.Талдыкорган окончено департаментом АФМ по области Жетысу совместно с региональным ДКНБ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Установлено, что три ТОО заключили договор о госзакупках услуг с Коммунальным государственным учреждением «Информационно-аналитический центр города Талдыкорган» на приобретение программного обеспечения автоматизации деятельности «КСК» с установкой на сумму 162 млн тенге.

Программа предназначалась для автоматизации деятельности органов управления (КСК), решения задач акимата по контролю деятельности управляющих компаний и состояния жилищного фонда города, а также взаимодействия участников жилищных отношений.

Однако причастные лица поставили не функционирующий программный продукт, тем самым совершили уголовное правонарушение путем обмана и злоупотребления доверием работников коммунального государственного учреждения.

В ходе досудебного расследования сумма причиненного ущерба в размере 162 млн тенге полностью возмещена.

Приговором суда руководители трех ТОО признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с лишением права заниматься деятельностью связанной с участием государственных закупках сроком на 5 лет, с отбыванием наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.