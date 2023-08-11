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    12:23, 11 Август 2023 | GMT +6

    Три ТОО продали акимату Талдыкоргана неработающее программное оборудование

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование по факту совершения хищения путем обмана при реализации внедрения программного обеспечения автоматизации деятельности КСК г.Талдыкорган окончено департаментом АФМ по области Жетысу совместно с региональным ДКНБ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

    Установлено, что три ТОО заключили договор о госзакупках услуг с Коммунальным государственным учреждением «Информационно-аналитический центр города Талдыкорган» на приобретение программного обеспечения автоматизации деятельности «КСК» с установкой на сумму 162 млн тенге.

    Программа предназначалась для автоматизации деятельности органов управления (КСК), решения задач акимата по контролю деятельности управляющих компаний и состояния жилищного фонда города, а также взаимодействия участников жилищных отношений.

    Однако причастные лица поставили не функционирующий программный продукт, тем самым совершили уголовное правонарушение путем обмана и злоупотребления доверием работников коммунального государственного учреждения.

    В ходе досудебного расследования сумма причиненного ущерба в размере 162 млн тенге полностью возмещена.

    Приговором суда руководители трех ТОО признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с лишением права заниматься деятельностью связанной с участием государственных закупках сроком на 5 лет, с отбыванием наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.


    Теги:
    Суды Акимат Мошенничество Жетысуская область Другие государственные органы
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