Три тонны рыбы изъяли у водителя «Газели» в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ- Три тонны рыбы изъяли полицейские Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники полиции ОП города Капшагая задержали транспортное средство, в которой находилось около трех тонн незаконно добытой рыбы. Каких-либо документов на груз у водителя с собой не оказалось.
«2 ноября в период проведения ОПМ «Браконьер» инспектором группы природоохранной полиции, инспекторами службы взвода патрульной полиции ОП города совместно с инспекторами рыбной инспекции Капшагайского региона на автотрассе «Алматы-Усть-Каменогорск» задержана «Газель». При проверке кузова автомашины были обнаружены рыбы разной породы общим весом 2 999 кг», – сообщил начальник ОП города Капшагая Улан Садыков.
По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.335 УК РК. Следственные действия продолжаются.
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