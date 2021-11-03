Три тонны рыбы изъяли у водителя «Газели» в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ- Три тонны рыбы изъяли полицейские Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции ОП города Капшагая задержали транспортное средство, в которой находилось около трех тонн незаконно добытой рыбы. Каких-либо документов на груз у водителя с собой не оказалось.

«2 ноября в период проведения ОПМ «Браконьер» инспектором группы природоохранной полиции, инспекторами службы взвода патрульной полиции ОП города совместно с инспекторами рыбной инспекции Капшагайского региона на автотрассе «Алматы-Усть-Каменогорск» задержана «Газель». При проверке кузова автомашины были обнаружены рыбы разной породы общим весом 2 999 кг», – сообщил начальник ОП города Капшагая Улан Садыков.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.335 УК РК. Следственные действия продолжаются.