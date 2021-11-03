+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: -8 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Три тонны рыбы изъяли у водителя «Газели» в Алматинской области

3 Ноября 2021 22:41
Поделиться:
Три тонны рыбы изъяли у водителя «Газели» в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ- Три тонны рыбы изъяли полицейские Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Более 30 елей похитили в ВКО
Крупную партию синтетических наркотиков нашли в машине алматинца Около 100 кг рыбы изъяли у браконьера в ВКО Браконьера осудили за продажу рогов сайги в Туркестанской области

Сотрудники полиции ОП города Капшагая задержали транспортное средство, в которой находилось около трех тонн незаконно добытой рыбы. Каких-либо документов на груз у водителя с собой не оказалось.

«2 ноября в период проведения ОПМ «Браконьер» инспектором группы природоохранной полиции, инспекторами службы взвода патрульной полиции ОП города совместно с инспекторами рыбной инспекции Капшагайского региона на автотрассе «Алматы-Усть-Каменогорск» задержана «Газель». При проверке кузова автомашины были обнаружены рыбы разной породы общим весом 2 999 кг», – сообщил начальник ОП города Капшагая Улан Садыков.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.335 УК РК. Следственные действия продолжаются.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Борьба с преступностью  
Поделиться:
Новости по теме
Более 30 елей похитили в ВКО
Крупную партию синтетических наркотиков нашли в машине алматинца
Около 100 кг рыбы изъяли у браконьера в ВКО
Браконьера осудили за продажу рогов сайги в Туркестанской области
Популярное
1 Пассажирский автобус закидали камнями в Алматы
2 На 100 млн тенге обманул аферист 25 жителей Караганды
3 Пробивка улицы Толе би до границы Алматы: на каком этапе находится проект
4 Кто лидирует по количеству полуфиналистов ЧМ-2021 по боксу
5 Более тысячи водителей купили права в спецЦОНах: МВД обратилось к казахстанцам
6 12 млн тенге выманил у семейчанки бывший заключенный
Читайте также
Мужчина продал взятое напрокат авто в Нур-Султане
Закладчика «синтетики» задержали в элитном ЖК Нур-Султана
Пассажирский автобус закидали камнями в Алматы
На 100 млн тенге обманул аферист 25 жителей Караганды
Пробивка улицы Толе би до границы Алматы: на каком этапе находится проект
Кто лидирует по количеству полуфиналистов ЧМ-2021 по боксу
Более тысячи водителей купили права в спецЦОНах: МВД обратилось к казахстанцам
12 млн тенге выманил у семейчанки бывший заключенный
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив