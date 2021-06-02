Три тонны ГСМ разлилось по проезжей части в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области была предотвращена пожароопасная ситуация, связанная с разливом на дорожное полотно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 1 июня в 15:30 часов в дежурную часть отдела полиции Аршалынского района поступило телефонное сообщение о том, что на 1289-м км автодороги «Екатеринбург-Алматы» на территории поселка Жибек-Жолы произошёл разлив ГСМ.

«Водитель направлялся в город Нур-Султан и перевозил семь тонн топлива. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что из-за возникшей технической неисправности произошла разгерметизация цистерны автомашины марки «DAF» и около трех тонн ГСМ вылилось на проезжую часть. Возникла опасная ситуация для проезжающих автомашин и людей», - уточнили в ведомстве.

Сотрудники Аршалынского РОП совместно с сотрудниками роты патрульной полиции оперативно перекрыли участок автодороги до приезда пожарных. Прибывшие на место происшествия пожарные залили загрязненный участок автодороги водой, присыпали песком.

Как добавили в полиции, в отношении водителя составлен административный протокол по ч.1 ст. 630 КоАП РК «Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений».