Три тысячи особенных детей нуждаются в комплексной реабилитации в ЗКО

Три тысячи детей с особыми потребностями в Западно-Казахстанской области нуждаются в комплексной реабилитации. Раньше родителям приходилось возить их в другие города. Но теперь реабилитация малышей стала возможна и в областном центре региона, передает агентство Kazinform со ссылкой на 24KZ.

Айнур Ахметжанова 16 лет работала в банке. Став мамой особенного ребёнка, полностью посвятила себя его развитию. Она сетует, что не нашла специалистов по адаптивной физкультуре в Уральске. Приходилось ездить на реабилитацию в другие города. Вместе с мужем приняли решение открыть собственный центр. Социальный проект удалось реализовать благодаря господдержке.

- Мне как человеку, который никогда не занимался предпринимательством, было тяжело. Я не знала, с какой стороны подойти. Специалисты мне хорошо все объяснили, сказали, что у меня есть возможность начать бизнес, - рассказала Айнур Ахметжанова.

В центре особенным детям помогают не только с помощью специальных физических упражнений, но и оказывают помощь в социализации. Сейчас здесь занимаются 30 детей. Старший инструктор – муж Айнуры. Он специально прошел обучение по этому профилю за рубежом.

- На данный момент мы подали заявку на субсидии рабочих мест. И нам одобрили 4 места. Сейчас ищу специалистов, чтобы государство могло профинансировать, и мы могли уже в полную мощность работать, - добавила Айнур Ахметжанова.

По словам специалистов, гранты на открытие своего дела могут получить жители региона из социально уязвимых категорий. Только в минувшем году финансовую поддержку получили свыше 400 жителей ЗКО.

- Могут подавать заявки в онлайн-формате через Enbek.kz. есть специальной портал, где сначала они обучаются по «Бастау Бизнес» основам предпринимательства. После этого подают заявки на получение гранта и проходят уже через комиссию. Защищают свои бизнес-проекты. Если они получат одобрение, будут работать в данной сфере, - пояснила заместитель директора карьерного центра гУральска Сагира Бимухамбетова.

В текущем году продолжится оказание финансовой поддержки в этой сфере. На эти цели в бюджете, говорят в управлении занятости и соцпрограмм, предусмотрено 650 млн тенге.