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Три телефона по цене одного предлагал аферист карагандинцам

14 Ноября 2022, 10:18
Три телефона по цене одного предлагал аферист карагандинцам
14 Ноября 2022, 10:18

Три телефона по цене одного предлагал аферист карагандинцам

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аферист делал «выгодные» предложения жителям Караганды, обещая три дорогих телефона по цене одного, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Ново-Майкудукский отдел полиции управления полиции города Караганды обратились 22-летний и 30-летний жители Караганды. Оказалось, они стали жертвами мошеннических действий одного и того же афериста. Злоумышленник выдавал себя за представителя фирмы, якобы имеющей прямые связи с производителем сотовых телефонов. При этом он делал выгодные предложения: приобрести сразу три дорогих мобильника по цене одного. Потерпевшие не смогли устоять перед соблазном и передали ему денежные средства. В одном случае 710 тысяч тенге, в другом – 745 тысяч тенге. Получив их, «посредник» вскоре исчез, оборвав все связи с покупателями.

По фактам началось досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 22-летнего человека. Он дал признательные показания. Также выяснилось, что злоумышленник причастен к еще одному аналогичному преступлению. В последнем случае потерпевшему был нанесен материальный ущерб на 885 тысяч тенге.


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