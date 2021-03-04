РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:15, 04 Март 2021 | GMT +6

    Три телефона и наркотики пытался занести в акмолинскую колонию осужденный

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Подкупить контролера, чтобы занести в учреждение три телефона и наркотики, пытался осужденный акмолинской колонии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Акмолинской области.

    По информации ведомства, 30-летний житель Акмолинской области, отбывающий наказание в учреждении максимальной безопасности акмолинской УИС, ранее уже судимый, улучив подходящий момент, предложил контролеру воинской части за определенную сумму помочь занести в учреждение сотовые телефоны и наркотики.

    «Совместная работа оперативников ДУИС, ГСБ, военной полиции принесла результаты. Был разыгран настоящий спектакль, как по сценарию. Молодой сотрудник согласился подзаработать. В этот же день на его карточный счёт поступили деньги в сумме 20 тысяч тенге. А на следующий день осужденный получил долгожданную посылку с тремя телефонами и психотропным веществом, а вместе с ней и следственные действия заинтересованных служб», - рассказала пресс-секретарь ДУИС по Акмолинской области Ирина Горнова.

    Как добавили в ведомстве, следственные действия продолжаются.

    Попытки пронести запрещенные предметы в акмолинские колонии продолжаются. Напомним, в начале декабря 2020 года 28-летний следственно-арестованный пытался пронести в изолятор города Кокшетау сотовый телефон.

    А в январе 2021 года сотовый телефон обнаружили в желудке заключенного, прибывшего в Акмолинскую область.



    Теги:
    Правоохранительные органы Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:23
    Казахстанские байдарочники стали шестыми на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:00
    Дефицит сжиженного газа наблюдается в Жезказгане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!