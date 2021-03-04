Три телефона и наркотики пытался занести в акмолинскую колонию осужденный

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Подкупить контролера, чтобы занести в учреждение три телефона и наркотики, пытался осужденный акмолинской колонии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Акмолинской области.

По информации ведомства, 30-летний житель Акмолинской области, отбывающий наказание в учреждении максимальной безопасности акмолинской УИС, ранее уже судимый, улучив подходящий момент, предложил контролеру воинской части за определенную сумму помочь занести в учреждение сотовые телефоны и наркотики.

«Совместная работа оперативников ДУИС, ГСБ, военной полиции принесла результаты. Был разыгран настоящий спектакль, как по сценарию. Молодой сотрудник согласился подзаработать. В этот же день на его карточный счёт поступили деньги в сумме 20 тысяч тенге. А на следующий день осужденный получил долгожданную посылку с тремя телефонами и психотропным веществом, а вместе с ней и следственные действия заинтересованных служб», - рассказала пресс-секретарь ДУИС по Акмолинской области Ирина Горнова.

Как добавили в ведомстве, следственные действия продолжаются.

Попытки пронести запрещенные предметы в акмолинские колонии продолжаются. Напомним, в начале декабря 2020 года 28-летний следственно-арестованный пытался пронести в изолятор города Кокшетау сотовый телефон.

А в январе 2021 года сотовый телефон обнаружили в желудке заключенного, прибывшего в Акмолинскую область.



