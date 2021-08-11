Три свадьбы за сутки выявили в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее за прошедшие сутки сотрудники мониторинговых групп выявили три свадьбы, которые проходили в ресторанах города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.
В пресс-службе УП сообщили, что с 4 августа сотрудниками полиции охвачены 65 крупных объектов общественного питания (рестораны и т.д.) с привлечением 65 сотрудников полиции. Так, с период с 4 по 10 августа 15 мониторинговыми группами было выявлено 33 нарушения карантинных норм (за нарушение постановления санврача).
«Были организованы 16 свадебных мероприятий, 8 поминальных обедов, 5 юбилейных торжеств, одно бракосочетание, один объект осуществлял работу без регистрации по программе «Ашык», один - за несоблюдение масочного режима», — пояснили в пресс-службе.
Отметим, что за прошедшие сутки в Семее выявлены три нарушения карантинных норм. В одном из ресторанов по улице Каржаубайулы проходила свадьба, на которой присутствовали более ста человек. Еще в одном ресторане по улице Физкультурная проходил кыз узату с 80 гостями. А вот в катымхане сотрудники мониторинговой группы выявили свадебное мероприятие на 50 человек.
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