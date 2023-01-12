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Три судьи Верховного суда освобождены от должностей

12 Января 2023, 10:46
Три судьи Верховного суда освобождены от должностей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сенат Парламента освободил от должностей трех судей Верховного суда РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данному вопросу соответствующее представление Президента поступило в Сенат.

«На ваше рассмотрение внесены представления Главы государства об освобождении от должностей судей Верховного суда Салия Вячеслава Васильевича, Ескендирова Асана Кайрулловича, Кыдырбаеву Айгуль Куанышбаевну в связи с назначением их на другую должность», - сказал председатель Высшего судебного совета Денис Шипп.

В ходе заседания представление Главы государства об освобождении судей поддержано.

Как ранее стало известно, Асан Ескендиров и Айгуль Кыдырбаева приступили к работе в должности судей Конституционного суда РК.

В свою очередь Вячеслав Салий был назначен председателем Костанайского областного суда.


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