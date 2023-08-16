Три средних школы признаны аварийными в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау после специальной проверки накануне учебного года три средних школы признаны аварийными, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Как сообщила руководитель Атырауского городского отдела образования Айнагуль Дуйсекенова, аварийными признаны средние школы имени Ы.Алтынсарина, имени М.Ломоносова и имени С.Муканова.

«Принято решение, что учащиеся средней общеобразовательной школы им. Ы.Алтынсарина будут учиться на базе школы №5 им. Г.Мусрепова и школы №2 им. Ж.Нажимеденова. Начальные классы школы им. С.Муканова будут получать образование в школе №34, а 5-11 классы будут учиться в Национальной гимназии. Ученики школы им. Ломоносова будут учиться в школах им. А.Джангельдина, им. М.Бекмухамбетова и школе №6 им. М.Монкеулы»,- сообщила Айнагуль Дуйсекенова.