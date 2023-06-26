Три совета о том, как развивать бизнес до 2025 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопрос о том, насколько удачное сейчас время для старта нового бизнеса или для крупных инвестиций в развитие существующего, остается дискуссионным. Мы в Office Expert считаем, что это в первую очередь вопрос правильного выбора бизнес-стратегии. Делимся с вами тремя рекомендациями основателя Office Expert Кайрата Десупова о том, какие из них будут актуальными в ближайшие годы, передает МИА «Казинформ».

Занимайте ниши

Мы живём в эпоху нарушения привычных логистических цепочек, и это позволяет по-новому посмотреть на всю сложившуюся систему товарооборота в стране. Спешите занять освободившиеся ниши или сформировать более выгодное предложение там, где потребитель еще выбирает между привлечением зарубежного поставщика или выбором локального производителя.

Улучшайте сервис

Мы в Office Expert считаем, что работа в сфере клиентского сервиса предполагает постоянное развитие, иногда с опережением сложившегося запроса рынка. Мы целенаправленно инвестируем в предоставление нашим потребителям нового клиентского опыта, и это приносит результат: многое из того, что мы предложили рынку несколько лет назад, сейчас становится стандартом. Если вы работаете не только с покупателями, но также с производителями и поставщиками, важно это учитывать и создавать новый положительный опыт в том числе и для них.

Осваивайте новые сферы

В первую очередь это малый и средний бизнес. Это рынок, крайне чувствительный к инфляции и колебаниям цены, и в сотрудничестве с локальными производителями представители МСБ увидят ту стабильность, которая позволит им развиваться дальше. Суммарно малый и средний бизнес потребляют сопоставимый с большими корпорациями объем хозяйственных товаров, офисной мебели и продуктов питания, и если к этому добавить качественное решение в сфере логистики, как у Office Expert, можно получить конкурентное предложение для выхода на рынок.

Убедитесь, что ваши планы по развитию бизнеса включают в себя работу как минимум по двум из озвученных выше направлений. Это позволит вам не только не упустить те возможности, которые предлагают существующие тренды, но и быть готовыми к появлению новых, когда они появятся.