Три случая заражения индийским штаммом COVID-19 выявили на юго-западе Китая

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Власти города Чунцин на юго-западе Китая подтвердили, что у троих авиапассажиров рейса «Катманду-Чунцин» выявлен штамм коронавируса, распространяющийся в Индии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний.

По прибытии в конце апреля в г.Чунцин из Катманду (Непал) в аэропорту китайского мегаполиса у троих авиапассажиров получен положительный тест на COVID-19.

Местный центр по контролю и профилактике заболеваний проинформировал, что заражение новым штаммом коронавируса у троих пациентов, вероятно, произошло в Индии. В отчете эпидемиологического расследования говорится, что трое граждан ранее совершили поездки по городам Индии и Непала, а затем вернулись в Китай авиарейсом «Катманду-Чунцин».

Ранее главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзунью сообщил, что штамм коронавируса B.1.617, который был обнаружен в Индии, зафиксирован в нескольких городах Китая.

По состоянию на четверг в материковом Китае было зафиксировано 13 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, все они являются завозными из-за рубежа, говорится в отчете Госкомитета по делам здравоохранения КНР.