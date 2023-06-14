Три случая с ВИЧ-положительным статусом выявили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Специалистами Центра СПИД города Алматы выявлено три случая с ВИЧ-положительным статусом в Центральной городской клинической больнице Алматы (ЦГКБ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление общественного здравоохранения города Алматы.

На основе выявленных фактов приказом управления общественного здравоохранения 02.06.2023 г. была создана комиссия под председательством заместителя руководителя УОЗ и сотрудников Центра СПИД г.Алматы. Комиссией проведено внутреннее расследование по выявлению источников передачи ВИЧ-инфекции, обследованы доноры, медработники и контактные лица.

По итогам работы комиссии подтверждено, что все обследованные с отрицательным результатом.

На основании приказа Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 26.10.2020 г. №153, управлением общественного здравоохранения 13 июня т. г. итоги комиссии были переданы в департамент санитарно-эпидемиологического контроля г. Алматы (ДСЭК).

14 июня 2023 года ДСЭК инициировал внеплановую проверку ЦГКБ с привлечением специалистов Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК.

По результатам проверки уполномоченными органами будут приняты соответствующие меры.