Три случая с ВИЧ-положительным статусом выявили в Алматы
На основе выявленных фактов приказом управления общественного здравоохранения 02.06.2023 г. была создана комиссия под председательством заместителя руководителя УОЗ и сотрудников Центра СПИД г.Алматы. Комиссией проведено внутреннее расследование по выявлению источников передачи ВИЧ-инфекции, обследованы доноры, медработники и контактные лица.
По итогам работы комиссии подтверждено, что все обследованные с отрицательным результатом.
На основании приказа Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 26.10.2020 г. №153, управлением общественного здравоохранения 13 июня т. г. итоги комиссии были переданы в департамент санитарно-эпидемиологического контроля г. Алматы (ДСЭК).
14 июня 2023 года ДСЭК инициировал внеплановую проверку ЦГКБ с привлечением специалистов Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК.
По результатам проверки уполномоченными органами будут приняты соответствующие меры.