Три случая материнской смертности произошло в Акмолинской области: названы причины

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - За неполные три месяца текущего года в Акмолинской области произошло уже три случая материнской смертности, два из которых были связаны с КВИ, а последний все еще расследуется в многопрофильной областной больнице №2. Об этом на брифинге рассказал и.о. руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, в регионе имеется материнская смертность. На сегодняшний день – две материнские смерти связаны с КВИ, сейчас еще один случай материнской смертности расследуется в МОБ №2. Если в прошлом году, несмотря на пандемию, у нас было всего три случая материнской смертности, то в этом году за неполные три месяца фактически два случая, плюс один в работе», - пояснил Н. Сыздыков.

За 12 месяцев прошлого года в Акмолинской области были зарегистрированы три случая материнской смертности: два случая - в поликлинике №1 города Кокшетау, один случай - в ТОО «Авиценна-Бурабай». Среди них два случая были связаны с CОVID-19 и один случай - с акушерской патологией - эклампсией. В 2019 году в регионе было два случая материнской смертности: один от экстрагенитального заболевания, второй - от акушерской патологии –послеродового кровотечения.

По словам спикера, всего в регионе с 13 марта по 31 декабря 2020 года была зарегистрирована 201 беременная женщина с КВИ и 49 – с признаками пневмонии.

За беременными с абсолютными противопоказаниями проводится ежедневный мониторинг и отслеживание их маршрута вплоть до родов. На текущий момент, по данным регистра беременных, на учёте состоят 23 беременных с тяжелыми экстрагенитальными заболеваниями и противопоказаниями к беременности. Частота беременности среди подростков составляет 3,5 (51 случай на 14 731 девочку-подростка).

По данным портала «Регистр беременных» за 12 месяцев текущего года, под наблюдение поступило 11949 беременных, что меньше прошлогоднего показателя на 96. Показатель ранней явки снизился на 2,6%.

За 12 месяцев 2020 года зарегистрировано 37 критических случаев. Все случаи разобраны в селекторном режиме.

«Основная причина материнской смертности связана с новой неизвестной инфекцией - CОVID-19, недостатками со стороны организации медицинской помощи: недооценка состояния на уровне стационара, слабая организация на уровне первичного звена, снижение доступности медицинской помощи в связи с пандемией», - добавил спикер.



