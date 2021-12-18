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Три случая ковидной пневмонии зафиксировали в Казахстане
18 Декабря 2021 08:36
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16.12.2021 г. зафиксировано 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 36 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 83619, летальных случаев - 5195, выздоровевших - 75847.
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