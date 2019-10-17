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Три сквера построят в столичных жилмассивах
17 Октября 2019 16:32
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Центры притяжения населения создадут в столичных жилых массивах «Ондирис» и «Кирпичный». Об этом на брифинге сообщил заместитель акима района «Байконыр» Рамиль Досмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На следующий год мы запланировали совместно с Управлением охраны окружающей среды строительство трех скверов в жилых массивах для того, чтобы это были зоны притяжения для жителей жилых массивов, где могли бы мы проводить концертные программы, собирать большое количество жителей», - сказал Рамиль Досмагамбетов.
Было отмечено, что один из скверов будет расположен по улице Кеменгерулы в жилом массиве «Ондирис», второй участок по улице Тайбурыл.
«Также в жилом массиве «Кирпичный» по улице Чахоева, там тоже хотим построить хороший сквер. Заказчиком скверов является Управление охраны окружающей среды. Но мы в стороне не остаемся, так как мы районный акимат, мы, учитывая все пожелания жителей, будем отрабатывать этот вопрос для их удобства», - резюмировал Рамиль Досмагамбетов.
Ключевые слова: Нур-Султан,
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