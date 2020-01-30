Три сквера и школу на 900 мест построят в столичном районе «Байқоңыр»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполняющий обязанности акима района «Байқоңыр» Ерлан Жаулыбаев рассказал об этом на отчетной встрече с населением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Два высших учебных заведения, 7 колледжей, 19 школ, 14 государственных детских садов функционируют сегодня в данном районе.

«В 2019 году состоялось открытие новой школы №87 имени Абая на 900 мест. В текущем году завершается строительство школы на пересечении улиц С. Сейфуллина и Сырдарья, тоже на 900 мест. Также планируется строительство пристроек к школам № 23, 31, 34 по 600 мест. Кроме того, планируется строительство пристройки к школе №12 в жилом массиве «Кирпичный», - сообщил Ерлан Жаулыбаев.

В рамках республиканской акции «Дорога в школу», по его словам, оказана помощь в подготовке к новому учебному году детям из многодетных и малообеспеченных семей. По итогам акции, 497 детей получили все необходимое для успешной учебы. Спонсорскую поддержку оказали 25 предпринимателей.

Исполняющий обязанности акима района «Байқоңыр» Ерлан Жаулыбаев в ходе отчетной встречи подчеркнул, что в прошлом году рассмотрено более 15 тысяч обращений от жителей. В основном горожан волновали вопросы ЖКХ, благоустройства территории, работы КСК и социальные проблемы.

В текущем году в районе «Байқоңыр» совместно с Управлением охраны окружающей среды и природопользования планируется строительство трех скверов на улице Ақбидай, 11, Тайбұрыл, 9а и по проспекту Абая.

«В прошлом году с участием МСБ, государственных организаций, коммунальных предприятий, КСК и активных жителей высажено 3 200 деревьев, посажено 12 600 кустарников и 700 погонных метров живой изгороди»,- сказал он на отчетной встрече.