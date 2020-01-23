Три скотокрада могут попасть за решётку в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Животных молодые люди увели из сарая жителя Иртышского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В дежурную часть отдела полиции Иртышского района поступило телефонное сообщение от жителя села Амангельды о том, что неизвестные лица из помещения сарая совершили кражу трёх овец. Благодаря оперативным и слаженным действиям полицейских, краденый скот был возвращен владельцу», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Участковый инспектор полиции ОП Иртышского района Мади Игберлинов установил машину, на которой подозреваемые в краже вывезли овец.

«Был ориентирован весь личный состав. Полицейскими установлено, что данное авто замечено возле одного из домов села Иртышск, - дополнили в ведомстве. - Стражами правопорядка подозреваемые в скотокрадстве, а ими оказались жители области 24-27 лет, были задержаны в Павлодаре. В ходе расследования установлено, что трое молодых людей продали овец жителю села за 45 тысяч тенге, а деньги потратили на свои нужды».

Краденый скот изъяли и вернули сельчанину в целости и сохранности. По факту проводится досудебное расследование по статье 188-1 часть третья УК Республики Казахстан «Скотокрадство». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

«В отношении мужчины, купившего краденых овец, проводится досудебное расследование по статье 196 УК Республики Казахстан «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём», - рассказали в полиции.







Фото пресс-службы ДП Павлодарской области.



