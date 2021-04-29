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    11:45, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Три школы находятся на карантине из-за коронавируса в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске из-за распространения коронавируса на дистанционный режим работы перешла школа №10, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления образования, в школе №10 коронавирус выявили у двух учителей и двух учеников.

    Всего по области на дистанционном режиме обучения находятся три школы. В школе для одаренных детей в Петропавловске коронавирус обнаружили у одного педагога. В Новоишимской казахской средней школе района им. Г. Мусрепова тоже инфицирован один учитель.

    Напомним, в середине апреля на «дистанционку» переводили школу №1. В управлении образования уточнили, что дети и учителя сегодня вернулись к привычному режиму работы.

    Всего по области на 29 апреля находятся на больничном с коронавирусом 16 школьников и 13 педагогов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Образование
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