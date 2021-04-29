Три школы находятся на карантине из-за коронавируса в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске из-за распространения коронавируса на дистанционный режим работы перешла школа №10, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления образования, в школе №10 коронавирус выявили у двух учителей и двух учеников.

Всего по области на дистанционном режиме обучения находятся три школы. В школе для одаренных детей в Петропавловске коронавирус обнаружили у одного педагога. В Новоишимской казахской средней школе района им. Г. Мусрепова тоже инфицирован один учитель.

Напомним, в середине апреля на «дистанционку» переводили школу №1. В управлении образования уточнили, что дети и учителя сегодня вернулись к привычному режиму работы.

Всего по области на 29 апреля находятся на больничном с коронавирусом 16 школьников и 13 педагогов.