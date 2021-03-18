Три сенатора избраны в Согласительную комиссию по преодолению разногласий с Мажилисом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на заседании Сената Парламента РК были определены депутаты, которые будут представлять Палату в Согласительной комиссии по проекту закона об адвокатской деятельности и юридической помощи. В её состав вошли депутаты Сауле Айтпаева, Андрей Лукин и Султанбек Макежанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Ранее Сенат рассматривал данный законопроект и после внесения своих правок вернул документ в Мажилис на дополнительное рассмотрение, где и было выражено мнение о необходимости создания Согласительной комиссии по преодолению разногласий касательно указанного законопроекта.

Компромиссное решение будет приниматься открытым голосованием большинством голосов членов комиссии. В дальнейшем это решение будет рассматриваться Мажилисом и после одобрения будет направлено на рассмотрение в Сенат.

Напомним, в последний раз Cогласительная комиссия в Парламенте создавалась в конце 2019 года по поправкам в законодательство о ЖКХ.



