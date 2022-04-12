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Три села в Актюбинской области остаются без транспортного сообщения

Автор:  
Самал Ендибаева
12 Апреля 2022, 17:52
Три села в Актюбинской области остаются без транспортного сообщения

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Из-за паводка три села в Актюбинской области остались отрезанными от транспортного сообщения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Всего во время паводка, по данным ДЧС, было зарегистрировано 17 переливов на автодорогах и размыты 10 участков автодорог. Это повлекло за собой прекращение сообщения с 10 населенными пунктами, где проживает более трех тысяч человек, в том числе в Байганинском, Кобдинском, Уилском, Мугалжарском районах.

«Не восстановлен проезд к населенным пунктам Жарык, Когалы и Кокуй Кобдинского района. В отрезанных населенных пунктах имеется достаточный запас продуктов питания и медикаментов. Организовано круглосуточное дежурство, при необходимости будет осуществлена доставка продовольствия с помощью моторных лодок», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего с начала паводкоопасного периода силами ДЧС и местных исполнительных органов с улиц, автодорог и дворовых территорий было откачано 243 860 кубометров воды, во временные валы уложено 21432 мешков с инертными материалами.

В области талыми водами был подтоплен 41 жилой и 78 дачных домов в двух населенных пунктах (город Актобе и поселок Саржар). Из подтопленных домов и дачных строений вода откачана.

В ходе проведения аварийно-спасательных работ спасателями эвакуировано 520 человек. Все жители вернулись домой.

Актюбинская область   Транспорт   Паводок   Регионы Казахстана   Общество   Дороги   МЧС  
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