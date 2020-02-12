Три рынка модернизируют на алматинской барахолке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Жетысуского района Алматы Максат Кикимов рассказал о модернизации рынков на алматинской барахолке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем выступлении аким района отметил, что планируется модернизировать три рынка: «Ялян-2» c созданием 400 торговых мест и торговой площадью – 12 тыс. кв. м., с открытием в феврале этого года; «Рахат-KZ» с 600 торговыми местами, торговой площадью – 6 тыс.кв. м., с открытием в мае; «Алатау» 4 блок с 250 торговыми местами, торговой площадью в 6 тыс. кв. м., с открытием в июле.

Кроме того, идет строительство нового торгового дома «Керемет», где предусмотрено 400 торговых мест. Открытие - август 2020 года.

Вместе с тем, Максат Кикимов подчеркнул, что три рынка закончат модернизацию в этом году, оставшиеся 5 рынков готовят ПСД по модернизации.

«Рынок «Байсат» тоже планирует в этом году начать свою модернизацию. В этом направлении работа ведется. Наша задача создать бутики, а не эти контейнеры, в которых сейчас торгуют. Соответственно, они из тени выйдут», - отметил спикер на пресс-конференции.

В то же время он отметил, что объем производства района формируется за счет 941 промышленного предприятия. Из них 37 - крупные и средние промышленные предприятия, 904 - малые. Жетысуский район занимает 1-е место среди 8-ми районов по объему производства промышленности города Алматы или 23%.

При этом район занимает первое место по объему розничной торговли и 4-е место среди районов по оптовой торговле. Объем розничной торговли составил 800,2 млрд тенге с ростом на 2,4%, объем оптовой торговли составил 1,9 трлн тенге с ростом на 0,1%.