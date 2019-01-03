Три рыбака провалились под лед, один погиб в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Три рыбака провалились под лед, один погиб в Восточном Казахстане. Происшествие произошло 30 декабря 2018 года в Курчумском районе на Бухтарминском водохранилище. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

Мужчины на автомобиле решили переехать с Кокпектинского берега на Курчумский. Приблизительно в 15 метрах от берега автомобиль провалился под лед. Двое рыбаков, 1965 и 1973 года рождения, успели покинуть автомобиль, а мужчина, 1959 года рождения, не смог выбраться из тонущей машины. Пострадавшим оказали помощь местные рыбаки, они же сообщили в службу спасения.

Водолазы 9-го подразделения ВРАОСО в тот же день прибыли на место, но извлечь тело мужчины не смогли, поскольку автомобиль лежал на крыше и его двери были заблокированы. На следующий день водолазы при помощи троса и лебедки вытянули автомобиль на берег, и извлекли труп мужчины.

«Несмотря на сильные морозы, обстановка на льду всегда весьма переменчива. На толщину льда может влиять не только температура воздуха, но также изменение течения, выпадение осадков и другие факторы. Кроме того, на одном участке льда может быть разная толщина. На ледовых переправах всегда проверяют толщину льда на протяжении всей длины, поэтому они безопасны», - отметил главный спасатель ВРАОСО Анатолий Рожков.

Спасатели напомнили о правилах безопасности при выходе на лед: безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и более; безопасная толщина льда для проезда легковых автомобилей не менее 30 см.

Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь). При переходе или переезде через реку необходимо пользоваться ледовыми переправами.

Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара палкой покажется хоть немного воды или трещины, - это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда.

При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (не менее 5 - 7 метров). Если есть груз, необходимо повесить его на одно плечо, это позволит легко освободиться от него в случае, если лед провалится. Также не стоит отпускать детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра.