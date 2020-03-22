Три ружья изъяли у сельчанина в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 60-летний житель села Сарбулак Кобдинского района Актюбинской области незаконно хранил у себя три ружья. Оружие было изъято полицейскими в ходе рейдов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Незаконно хранящиеся три ружья, а также 47 патронов у пожилого сельчанина выявили участковые инспектора полиции Кобдинского отдела полиции в ходе проведения рейдовых мероприятий по проверке и изъятию из незаконного оборота огнестрельного оружия. Мужчина пояснил, что два ружья остались от покойного отца, а третье он нашел в прошлом году в степи, когда искал лошадей. Он хранил все три ружья у себя дома без оформления соответствующих документов.

«На 60-летнего сельчанина составлен административный протокол, изъятое оружие направлено на проведение баллистической экспертизы», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Департамент полиции Актюбинской области предупреждает, что граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от уголовной и административной ответственности.