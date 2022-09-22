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Три реки почистят до конца года в Карагандинской области
22 Сентября 2022, 15:08

Три реки почистят до конца года в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области до декабря планируется завершить работы по санации рек - Нура, Акбастау и Солонка. Эти проекты реализуются в рамках республиканской Дорожной карты по снижению рисков паводковых угроз на 2021–2023 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ведутся работы по санации реки Нуры вблизи города Темиртау, сел Чкалово и Садовое. Также производится санация реки Акбастау протяженностью 3,5 км в Осакаровском районе, реки Солонки протяженностью 7,2 км в поселке Рабочем города Караганды. Администратор этих проектов – управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области.

Кроме того, на реке Нуре ведутся работы вне Дорожной карты: санация участков русла от поселка Г. Мустафина до входа в Самаркандское водохранилище протяженностью 4,2 км и участков реки между селами Шахтерское и Байтуган протяженностью 17,2 км.

Завершены конкурсные процедуры на проведение санации участка реки Нуры в районе канала им. К. Сатпаева протяженностью 2,4 км.

По областному плану инженерных работ в этом году возведено и укреплено 5,8 км защитных дамб и валов, проведена санация 14,5 км паводкоопасных участков русел рек, очищено 13,9 км дренажных и водоотводных систем.

Увеличена водопропускная способность на четырех участках автомобильных дорог, произведен ремонт пяти водохозяйственных сооружений.

Всего в области за период с 2015 по 2022 годы было возведено и укреплено 260,1 км защитных дамб и валов, сделано берего- и дноукрепление, спрямление и уширение 120 км русел рек.


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