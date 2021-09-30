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    19:48, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Три региона Кагандинской области лидируют по количеству вакцинированных жителей

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области продолжается кампания вакцинации против СOVID-19. Лидирующие позиции по иммунизации населения в регионе занимают Приозёрск, Каражал и Каркаралинский район, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Приозёрске первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции привились 6 153 человека, вторым – 4 940. В Каражале (в том числе поселок Жайрем) 9 132 – первым и 8 303 – вторым. В Каркаралинском районе первый компонент получили 12 774 жителя, второй – 10 653.

    «Вакцинация в Каркаралинском районе началась в апреле. Поначалу жители не спешили прививаться. Поэтому я организовывала встречи с населением, на которых рассказывала об опасности коронавируса, с какими сложностями нам пришлось столкнуться в прошлом году. Постепенно люди стали вакцинироваться. На сегодняшний день первым компонентом привились 87% от взрослого населения района», – говорит заместитель директора районной больницы Назира Идрисова.

    В Каркаралинском районе действуют два пункта вакцинации – в Центральной районной больнице и сельской участковой больнице Егиндыбулака. Они оснащены новыми морозильными камерами. Также в районе работают четыре выездные мобильные бригады.

    «На сегодня с COVID-19 в стационаре находятся 15 человек. Все они не вакцинированные. Среди иммунизированных случаи заражения тоже зарегистрированы, но они переносят коронавирус легче», – добавила Назира Идрисова.

    В Карагандинской области на 29 сентября первый компонент вакцины получили 520 078 жителей, второй – 460 242 человека.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Карагандинская область
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