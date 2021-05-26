Три ребенка выпали из окон за неделю в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Основной причиной всех произошедших несчастных случаев, способствовавших выпадению малолетних детей из окон многоэтажных домов в Акмолинской области и получению ими тяжких травм или даже гибели, стала элементарная беспечность родителей и оставление малолетних детей без присмотра. Об этом на брифинге сообщил начальник ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Ежегодно с началом теплых дней в области растет количество несчастных случаев, связанных с выпадением детей в возрасте от двух до шести лет из окон многоэтажных домов. Так, за пять месяцев этого года по Акмолинской области зарегистрировано уже четыре случая выпадения малолетних детей из окон многоэтажных зданий, из них только за прошлую неделю произошли три случая.

«На сегодня трое детей выписаны из больницы и находятся дома, их состояние стабильное. Исключение – один случай, произошедший 14 мая в городе Кокшетау со смертельным исходом. Основной причиной всех произошедших несчастных случаев, способствовавших выпадению малолетних детей из окон многоэтажных домов и получению ими тяжких травм или даже гибели, является элементарная беспечность родителей, а именно - оставление малолетних детей без присмотра, невнимательное отношение взрослых, находящихся рядом», - отметил спикер.

Как добавил Н. Атыгаев, в основном несчастные случаи происходят в момент отсутствия контроля взрослых, когда дети самостоятельно забираются на подоконник, используя в качестве подставки, стоящие рядом с окном предметы мебели, и опираются на противомоскитную сетку.

Главный спасатель региона напомнил акмолинцам простые правила: никогда не оставлять малолетних детей одних, отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник, ставить специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открывать окна более, чем на несколько сантиметров, не разрешать ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых.



