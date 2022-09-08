Три реабилитационных центра для детей откроют в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре в этом году откроют три реабилитационных учреждения для детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

«В этом году начали расширять инфраструктуру для детской реабилитации. Капитальный ремонт с увеличением площади в 1,5 раза идет в реабилитационном центре по улице Лермонтова, 59. Завершение намечено на конец сентября. В ноябре планируют открыть центр дневного пребывания для детей с расстройствами аутистического спектра на Джамбульской, 6, а в декабре — центра раннего вмешательства по Торайгырова, 46», - сообщил глава региона Абылкаир Скаков на сессии областного маслихата.

В этих зданиях раньше находились государственные органы.

Запланирована реконструкция помещений под реабилитационный центр для детей в «Зеленой роще» на 150 мест.

«В 2023 году начнется строительство реабилитационного центра для взрослых на 150 мест в Северной промзоне», — дополнил глава региона.

По мнению акима, улучшение инфраструктуры по реабилитации – часть перезагрузки госуправления, о которой упоминал Президент в своем Послании народу.









