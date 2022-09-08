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    21:12, 07 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Три реабилитационных центра для детей откроют в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре в этом году откроют три реабилитационных учреждения для детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    «В этом году начали расширять инфраструктуру для детской реабилитации. Капитальный ремонт с увеличением площади в 1,5 раза идет в реабилитационном центре по улице Лермонтова, 59. Завершение намечено на конец сентября. В ноябре планируют открыть центр дневного пребывания для детей с расстройствами аутистического спектра на Джамбульской, 6, а в декабре — центра раннего вмешательства по Торайгырова, 46», - сообщил глава региона Абылкаир Скаков на сессии областного маслихата.

    В этих зданиях раньше находились государственные органы.
    Запланирована реконструкция помещений под реабилитационный центр для детей в «Зеленой роще» на 150 мест.
    «В 2023 году начнется строительство реабилитационного центра для взрослых на 150 мест в Северной промзоне», — дополнил глава региона.

    По мнению акима, улучшение инфраструктуры по реабилитации – часть перезагрузки госуправления, о которой упоминал Президент в своем Послании народу.





    Теги:
    Общество Павлодарская область Здравоохранение Социальная поддержка
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