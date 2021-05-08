Три раза за выходные нарушил карантин кокшетауский предприниматель

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Кафе быстрого питания в городе Кокшетау нарушало карантинные требования три дня подряд, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области.

В Акмолинской области продолжается работа мобильных групп. При этом субъекты предпринимательства все так же нарушают ограничительные меры. По словам санврачей региона, чаще всего в заведениях выявляются несоблюдение ограничительных мер, нарушение режима работы, проведение массовых мероприятий и превышение лимита численности.

«За минувшие выходные в Кокшетау был выявлен субъект частного предпринимательства, который три дня подряд нарушал режим работы (работал после 22 часов). Это кафе быстрого питания «Донер Кинг» ИП Панахов Д.Ж. Несмотря на то, что хозяин заведения уже был привлечен к ответственности, умудрился нарушить еще три раза режим карантина. Также мониторинговая группа выявила объект ИП Досымова А.Б. кафе «Broadway street». Заведение работало с нарушением режима работы, превышением наполняемости, и функционировал кальян», - пояснили в ведомстве.

Напомним, регион по матрице оценки эпидемиологической ситуации продолжает находиться в «красной» зоне.