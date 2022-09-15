Три района Жамбылской области готовы открыть питомники для собак и кошек

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Проблема бродячих животных в последние годы становится все более острой для Жамбылской области, и особенно для города Тараза. Первые шаги в решении этой проблемы – открытие питомников для собак и кошек – уже делаются в некоторых районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители областного центра жалуются на возросшее количество и агрессивность собак. В то же время защитники животных давно требуют прекратить прилюдный отстрел собак и кошек, открывать питомники и применять стерилизацию.

В Казахстане в 2021 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон об ответственном обращении с животными. Нормы закона направлены на установление обязанностей владельцев животных по содержанию, учету, перевозке, разведению и умерщвлению животных.

«Во многих цивилизованных странах мира эта проблема давно и успешно решена, - говорит старожил города, зоозащитница Людмила Хапилина. – Например, в городах Турции работает программа по управлению численностью бездомных животных, которых отлавливают и временно размещают в приемниках. Там они проходят тест на агрессивность, получают вакцину от бешенства, стерилизуются, после восстановления от операции возвращаются в те же районы, где были пойманы. Перед возвращением собак в их привычную среду обитания им устанавливают ушные микрочипы, которые, по сути, являются их электронным документом».

В Жамбылской области проводится информационная работа с населением по разъяснению норм нового закона, с привлечением волонтеров. Среди безнадзорных таразских животных есть бездомные собаки и кошки, у которых вообще нет хозяев, а есть собаки на вольном выгуле, владельцы которых отпускают своих питомцев на улицу и не следят за ними. Местные власти напоминают о важности исполнения требований правил содержания и выгула собак и кошек, а также их отлова.

Как сообщалось ранее, в шести районах Жамбылской области (Байзакский, Кордайский, Меркенский, Рыскуловский, Сарысуский, Таласский) и в областном центре определены места для строительства питомников, разрабатывается проектно-сметная документация. Для оказания ветеринарной помощи разрабатывается пилотный проект «Мобильная ветеринарная клиника».

Ситуация со строительством питомников для бродячих животных обсуждалась на очередном совещании под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова.

По информации руководителя областного управления ветеринарии Нуржаса Курмантаева, на сегодняшний день только в Мойынкумском, Сарысуском и Таласском районах готовы открыть эти объекты.

«Городская ветстанция временно арендовала здание и открыла там питомник. Особое внимание районным акиматам следует уделить строительству, разработке ПСД, определению мест для питомников для бездомных животных», - сказал руководитель ведомства.

Глава региона Нуржан Нуржигитов поручил строго выполнять утвержденные правила отлова, временного содержания бездомных животных. Акимам отстающих районов поручено в кратчайшие сроки принять меры по открытию питомников.

«Сейчас в социальных сетях жители часто поднимают вопрос касательно содержания и отлова бродячих животных. По итогам года мы рассмотрим этот вопрос еще раз. В отношении лиц, не выполнивших поставленные задачи, будут приняты жесткие меры», - заверил аким Жамбылской области.

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